112: в Архангельской области подросток убил спящую мать и спрятал тело в погребе

В городе Няндоме Архангельской области задержан несовершеннолетний местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве собственной матери. Юноша зарезал спящую мать и попытался скрыть следы преступления, сообщает телеграм-канал «112».
По информации канала, 17-летний подросток нанес спящей матери множественные ножевые ранения, в результате которых женщина скончалась на месте. После убийства юноша перетащил тело погибшей в погреб, а сам скрылся с места происшествия. Вскоре его местонахождение было установлено сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемого задержали.
Как пишет «112», на допросе подросток дал признательные показания, и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователям предстоит установить мотивы произошедшего.