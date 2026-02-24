Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

112: в Архангельской области подросток убил спящую мать и спрятал тело в погребе

17-летний житель Архангельской области жестоко расправился с собственной матерью, сообщают СМИ. По предварительным данным, он напал на спящую женщину с ножом, а тело спрятал в погребе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Няндоме Архангельской области задержан несовершеннолетний местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве собственной матери. Юноша зарезал спящую мать и попытался скрыть следы преступления, сообщает телеграм-канал «112».

По информации канала, 17-летний подросток нанес спящей матери множественные ножевые ранения, в результате которых женщина скончалась на месте. После убийства юноша перетащил тело погибшей в погреб, а сам скрылся с места происшествия. Вскоре его местонахождение было установлено сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемого задержали.

Как пишет «112», на допросе подросток дал признательные показания, и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователям предстоит установить мотивы произошедшего.