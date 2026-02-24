Ричмонд
В Архангельске два человека погибли от отравления угарным газом

Проверку по факту гибели супружеской пары в квартире на улице Галушина проводят в Архангельске. По предварительным данным, пенсионеры отравились угарным газом. В МЧС вероятной причиной задымления называют обогреватель, установленный слишком близко к мебели.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Архангельске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух пенсионеров. Тела супругов были обнаружены в задымленной квартире на улице Галушина. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщает Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО.

Тела 77-летнего мужчины и его 76-летней жены нашли пожарные в ходе тушения возгорания днем 23 февраля. Следственный комитет начал проверку причин трагедии.

В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в доме № 3 по улице Галушина поступило в 13:43. Прибывшие на место спасатели извлекли на воздух двух человек, однако медики констатировали их смерть.

По данным ведомства, вероятной причиной пожара стал обогреватель. Прибор находился слишком близко к мебели, что привело к сильному задымлению.