В Архангельске два человека погибли от отравления угарным газом

В Архангельске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух пенсионеров. Тела супругов были обнаружены в задымленной квартире на улице Галушина. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщает Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО.
Тела 77-летнего мужчины и его 76-летней жены нашли пожарные в ходе тушения возгорания днем 23 февраля. Следственный комитет начал проверку причин трагедии.
В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в доме № 3 по улице Галушина поступило в 13:43. Прибывшие на место спасатели извлекли на воздух двух человек, однако медики констатировали их смерть.
По данным ведомства, вероятной причиной пожара стал обогреватель. Прибор находился слишком близко к мебели, что привело к сильному задымлению.