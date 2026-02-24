Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге вандалы напали на памятник братьям Люмьер

РИА Новости: в Екатеринбурге вандалы снова напали на памятник братьям Люмьер.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Памятник создателям кинематографа братьям Люмьер в Екатеринбурге снова подвергся нападению вандалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Первое нападение произошло 12 февраля, тогда в местных СМИ утверждали, что 54-летняя екатеринбурженка облила памятник красной краской якобы из-за поддержки братьями Люмьер идей фашизма. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции установили и опросили причастную к инциденту женщину.

«К сожалению, памятник братьям Люмьер снова подвергся вандализму. Последствия будут вынуждены устранять коммунальные службы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу во вторник агентству рассказали, что полиция зарегистрировала информацию о новом случае вандализма и ведет розыск причастных лиц.

Во вторник местные СМИ написали, что в этот раз памятник облили фекалиями.