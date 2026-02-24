В Екатеринбурге вандалы напали на памятник братьям Люмьер

Первое нападение произошло 12 февраля, тогда в местных СМИ утверждали, что 54-летняя екатеринбурженка облила памятник красной краской якобы из-за поддержки братьями Люмьер идей фашизма. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции установили и опросили причастную к инциденту женщину.