После поножовщины в общественном транспорте Башкирии завели уголовное дело

В Кугарчинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в нанесении ножевого ранения сверстнику. По версии следствия, ночью 23 февраля на улице одного из населенных пунктов между двумя подростками вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша нанес 16-летнему парню не менее двух ударов ножом в живот и руку.
Раненого юношу доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
— Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и другие вещи, которые помогут в расследовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжаются следственные действия, — сообщили в СУ СКР по РБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.