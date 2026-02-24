Камни обрушились на дорогу Ялта — Гончарное

На участке дороги Ялта — Гончарное произошел камнепад. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУП РК «Крыматодор».
На месте работают специалисты. Они расчищают проезжую часть и обеспечивают безопасный проезд транспорта.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим на этом участке.
Напомним, в крымском поселке Новый Свет обрушилась подпорная стена. В надзорном ведомстве организовали проверку. В ходе нее прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены.
Ранее мы писали, что участок набережной в Судаке обрушился в результате сильного шторма. В настоящее время с подрядчиком ведутся переговоры о проведении восстановительных работ.