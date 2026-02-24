Ричмонд
«Золотая лихорадка» на молдавской границе: Таможенники обнаружили в автобусе слитки на 19 миллионов леев

Сразу после обнаружения контрабанды правоохранительные органы провели серию обысков по нескольким адресам в Кишиневе [видео]

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли схему незаконного ввоза драгоценных металлов в Молдову. Семь золотых слитков были обнаружены в тайнике на КПП Леушены, по делу задержаны двое подозреваемых.

Водитель микроавтобуса марки Mercedes, следовавший из Румынии, при прохождении контроля официально заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако в ходе физического досмотра транспортного средства таможенники обнаружили груз, спрятанный на дне ящика с запасными частями и инструментами.

В тайнике находилось семь золотых слитков, рыночная стоимость которых, по предварительным оценкам, достигает 19 000 000 леев. Сразу после обнаружения контрабанды правоохранительные органы провели серию обысков по нескольким адресам в Кишиневе.

В результате оперативных действий были задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет — водитель транспортного средства и предполагаемый организатор преступной схемы. Следствие ведется под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). На время расследования в отношении задержанных действует презумпция невиновности.

