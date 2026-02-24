«Золотая лихорадка» на молдавской границе: Таможенники обнаружили в автобусе слитки на 19 миллионов леев

Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли схему незаконного ввоза драгоценных металлов в Молдову. Семь золотых слитков были обнаружены в тайнике на КПП Леушены, по делу задержаны двое подозреваемых.
Водитель микроавтобуса марки Mercedes, следовавший из Румынии, при прохождении контроля официально заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако в ходе физического досмотра транспортного средства таможенники обнаружили груз, спрятанный на дне ящика с запасными частями и инструментами.
В тайнике находилось семь золотых слитков, рыночная стоимость которых, по предварительным оценкам, достигает 19 000 000 леев. Сразу после обнаружения контрабанды правоохранительные органы провели серию обысков по нескольким адресам в Кишиневе.
В результате оперативных действий были задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет — водитель транспортного средства и предполагаемый организатор преступной схемы. Следствие ведется под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). На время расследования в отношении задержанных действует презумпция невиновности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).
Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.
Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).
Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.
Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).