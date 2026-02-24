Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка с пассажирами попала в ДТП с грузовиком в Слуцком районе

На трассе под Слуцком маршрутка и грузовик попали в ДТП с опрокидыванием.

Источник: Комсомольская правда

В Слуцком районе в ДТП попали маршрутка с пассажирами и грузовик. Подробности сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.

Жесткая авария произошла во вторник, 24 февраля, на 118-м километре автодороги Р-23, направлением Минск — Микашевичи.

Примерно в 12.00 часов 33-летний водитель фуры «Мерседес-Бенц» в сцепке с полуприцепом «Шмитц» врезался в остановившийся на запрещающий красный сигнал светофора микроавтобус «Фольксваген Крафтер», за рулем которого находился 55-летний маршрутчик.

Под Слуцком грузовик врезался в автобус с восемью пассажирами. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.

После столкновения грузовик оказался в правом по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате аварии 23-летнего пассажира маршрутки и водителя грузовика доставили в больницу для обследования.

— В момент аварии в автобусе находилось восемь пассажиров, все были пристегнуты ремнями безопасности, — прокомментировали в ГАИ.

Проводится проверка.

Тем временем ремонт 36-метрового моста на МКАД будут вести до девяти месяцев.

Еще белорус увидел на счете $40 тысяч после видео в TikTok — вот что было дальше.