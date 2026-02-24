Маршрутка с пассажирами попала в ДТП с грузовиком в Слуцком районе

В Слуцком районе в ДТП попали маршрутка с пассажирами и грузовик. Подробности сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.
Жесткая авария произошла во вторник, 24 февраля, на 118-м километре автодороги Р-23, направлением Минск — Микашевичи.
Примерно в 12.00 часов 33-летний водитель фуры «Мерседес-Бенц» в сцепке с полуприцепом «Шмитц» врезался в остановившийся на запрещающий красный сигнал светофора микроавтобус «Фольксваген Крафтер», за рулем которого находился 55-летний маршрутчик.
Под Слуцком грузовик врезался в автобус с восемью пассажирами. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
После столкновения грузовик оказался в правом по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате аварии 23-летнего пассажира маршрутки и водителя грузовика доставили в больницу для обследования.
— В момент аварии в автобусе находилось восемь пассажиров, все были пристегнуты ремнями безопасности, — прокомментировали в ГАИ.
Проводится проверка.
