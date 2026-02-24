Ричмонд
Борт из Екатеринбурга совершил жесткую посадку на Пхукете

Воздушное судно, летевшее из Екатеринбурга на Пхукет, совершило жесткую посадку.

Источник: Комсомольская правда

23 февраля борт Azur Air, который летел из Екатеринбурга, совершил жесткую посадку на Пхукете. Пассажиры воздушного судна заявили, что их после приземления встретили экстренные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».

— Перелет прошел спокойно, но перед посадкой самолет трясло. После был резкий удар, а самолет кружил около часа, вырабатывая топливо. Когда выходили из самолета, было много пожарных машин и скорой помощи. Похоже, это была аварийная посадка, о которой нас не предупреждали, — сказано в посте.

Уточняется, что пассажирам и экипажу медпомощь не потребовалась.

«КП-Екатеринбург» запросило информацию в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступал.