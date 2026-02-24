Борт из Екатеринбурга совершил жесткую посадку на Пхукете

— Перелет прошел спокойно, но перед посадкой самолет трясло. После был резкий удар, а самолет кружил около часа, вырабатывая топливо. Когда выходили из самолета, было много пожарных машин и скорой помощи. Похоже, это была аварийная посадка, о которой нас не предупреждали, — сказано в посте.