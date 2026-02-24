Троих взрослых и четверых детей госпитализировали после ДТП в Батайске

Напомним, авария с восемью пострадавшими произошла вечером 23 февраля на улице Фрунзе в Батайске. Предварительно, женщина за рулем «Тойоты Раум» ехала по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила проезд автомобилю «Фольксваген Поло». В итоге машины столкнулись, после этого вторая иномарка оказалось на встречной полосе движения и столкнулась с автомобилем «Шкода Фабия».