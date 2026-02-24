Троих взрослых и четверых детей госпитализировали после ДТП в Батайске

Взрослые и дети, пострадавшие в ДТП в Батайске, находятся под наблюдением медиков. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.
В батайской ЦГБ на лечении сейчас находятся трое взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одного из пострадавших успешно прооперировали. Медики проконсультировались со специалистами Ростовской областной клинической больницы по линии санитарной авиации.
Также в отделениях ЦГБ лечение получают трое детей. Состояние юных пациентов стабильное, операции не требуются. Одного ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную детскую клиническую больницу.
— Всем пострадавшим оказывают полный комплекс необходимой медицинской помощи, — подчеркивают в донском минздраве.
По информации министерства, еще один взрослый получил помощь на месте ДТП, в этом случае госпитализация не потребовалась.
Напомним, авария с восемью пострадавшими произошла вечером 23 февраля на улице Фрунзе в Батайске. Предварительно, женщина за рулем «Тойоты Раум» ехала по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила проезд автомобилю «Фольксваген Поло». В итоге машины столкнулись, после этого вторая иномарка оказалось на встречной полосе движения и столкнулась с автомобилем «Шкода Фабия».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.