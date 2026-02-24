Экс-главу научного центра Минобороны Рутько осудили на 11 лет за взятки

«Назначить Игорю Рутько наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 20 млн рублей. Лишить Игоря Рутько воинского звания полковник и государственной награды “За заслуги перед Отечеством” II степени, запретить занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет. Конфисковать сумму взятки», — сказал судья.
По данным следствия, в 2014 году для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института. Им были определены конкретные функции и установлена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.
В группу вошли старший научный сотрудник института Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя, и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, возглавивший специальную группу. Следствие считает, что не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал план совершения коррупционных преступлений и предложил Рутько и Долгову создать организованную преступную группу.
По версии обвинения, Бобров подыскивал сотрудников института, готовых за взятку войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он также получал и распределял незаконные денежные средства. Долгов подписывал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат. А размер взяток, по данным следствия, зависел от величины ежемесячной надбавки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК России, Рутько признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В период с 2022 по 2024 год он получил от сотрудников института взятки в общей сумме 30 млн рублей за их включение в научную группу для получения стимулирующих выплат.