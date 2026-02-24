Экс-главу научного центра Минобороны Рутько осудили на 11 лет за взятки

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК России, Рутько признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В период с 2022 по 2024 год он получил от сотрудников института взятки в общей сумме 30 млн рублей за их включение в научную группу для получения стимулирующих выплат.