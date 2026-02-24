В Перми возле школы сбили ребёнка

Ребёнка в микрорайоне Крохалева в Перми сбила машина, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе УМВД по городу Перми, около 15:05 автомобиль Porsche под управлением водителя 1995 года рождения двигался по улице Лодыгина в направлении улицы Вижайской со стороны улицы Сергинской.
Около школы № 60 водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, это был школьник, переходящий дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.