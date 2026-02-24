ЧП на Гагарина: троллейбус протаранил автобус в Челябинске

В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефоны и посторонние разговоры. Пассажирам общественного транспорта советуют держаться за поручни, чтобы избежать травм при резком торможении или столкновении.