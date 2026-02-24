ЧП на Гагарина: троллейбус протаранил автобус в Челябинске

В Челябинске днем 24 февраля произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Пострадала пассажирка троллейбуса. По данным Госавтоинспекции Челябинска, авария случилась в 15:15 у дома № 10 по улице Гагарина.
По предварительной информации, водитель троллейбуса «Синара» — женщина 1978 года рождения — допустила наезд на стоящий автобус «Волгабус», за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения.
В результате столкновения травмы получила пассажир троллейбуса — женщина 1967 года рождения. Ей потребовалась медицинская помощь. О характере повреждений официально не сообщается.
На место оперативно прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Движение на участке восстановлено и осуществляется в рабочем режиме.
В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефоны и посторонние разговоры. Пассажирам общественного транспорта советуют держаться за поручни, чтобы избежать травм при резком торможении или столкновении.
Проверка по факту ДТП продолжается.