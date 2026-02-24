В Ревде осудили ОПГ из шести человек, вымогавших деньги

В Ревде осудили ОПГ, вымогавшую деньги. Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы шестеро свердловчан угрожали жертвам расправой и распространением сведений об их противоправной деятельности. Всего банда заработала 248 тысяч рублей, некоторым пострадавшим пришлось брать микрозаймы чтобы рассчитаться с членами ОПГ.