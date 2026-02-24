В Ревде осудили ОПГ из шести человек, вымогавших деньги

В Ревде осудили ОПГ, вымогавшую деньги. Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы шестеро свердловчан угрожали жертвам расправой и распространением сведений об их противоправной деятельности. Всего банда заработала 248 тысяч рублей, некоторым пострадавшим пришлось брать микрозаймы чтобы рассчитаться с членами ОПГ.
Кроме этого, двоих членов банды — Артема Карпова и Андрей Щукина, обвиняют в незаконном создании юрлица.
— Они организовали схему по получению контроля над двумя коммерческими организациями — ООО «Рестайл» и ООО «ФАРМКОМ». Используя подставных лиц, они незаконно внесли изменения в ЕГРЮЛ, фактически став руководителями фирм, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ревдинский городской суд приговорил Карпова к пяти годами и 10 месяцам лишения свободы, а Щукина — к трем годам лишения свободы. Еще двоих членов ОПГ приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, оставшихся — к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года.