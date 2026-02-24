Ричмонд
Два предприятия из Башкирии попали в санкционный список Великобритании

Британские власти заморозили активы производителей спецтехники из Нефтекамска и Ишимбая.

Источник: Комсомольская правда

В обновленный санкционный список правительства Великобритании вошли два предприятия из Башкирии. Ограничения коснулись нефтекамского ООО «Палфингер Кама цилиндры» и ишимбайского АО «Инман». Как сообщает «Башинформ», санкции предусматривают замораживание зарубежных активов компаний, а также ограничительные меры против их руководства.

«Инман» специализируется на выпуске кранов-манипуляторов и спецтехники для погрузки, разгрузки и транспортировки грузов. Компания Palfinger, в свою очередь, производит гидравлические системы для погрузочно-разгрузочных работ.

