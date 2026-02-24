На «Путиловской» в Петербурге отменили посадку из-за треснувшей двери

24 февраля на новой платформе метро «Путиловская» Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро были замечены повреждения станционной двери. Посадку пассажиров отменили с двух часов дня.
Как заметно по фото из телеграмм-канала «Будни ТранспортёрOFF» вход в вагон перекрыт запрещающей табличкой «Прохода нет» и оградительной лентой. На снимке видно, что правая створка двери серьёзно треснула.
Из открытых источников известно, что сейчас дверь заменили. Сама конструкция не была разбита, дефект из-за других обстоятельств. В настоящее время причины поломки станционной двери выясняют по камерам.
Кстати, в Петербурге обсуждают новый вариант продления линии метро «Красносельско-Калининская» в сторону «Сосновой Поляны» из-за особенностей грунта.