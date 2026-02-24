Путин назвал терактом взрыв у Савеловского вокзала в Москве

Ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. По данным полиции, к сотрудникам ГИБДД, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300 г тротила. Преступник погиб на месте, также скончался один из сотрудников инспекции. Еще двоих госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.