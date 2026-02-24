СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.