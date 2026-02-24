Ричмонд
СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе следственных действий в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики», — сказала она.

Установлено, что мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. «Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона», — добавила Петренко.

СК устанавливает круг общения и мотивы подозреваемого во взрыве.

«В настоящее время следствием детально устанавливается круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий», — сказала Петренко.