СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

«В ходе следственных действий в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики», — сказала она.
Установлено, что мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. «Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона», — добавила Петренко.
СК устанавливает круг общения и мотивы подозреваемого во взрыве.
«В настоящее время следствием детально устанавливается круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий», — сказала Петренко.