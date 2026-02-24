Силовики нагрянули в «Агентство гостеприимства» Нижегородской области

«АНО “Агентство гостеприимства Нижегородской области” продолжает осуществлять свою уставную деятельность в штатном режиме и совместно с министерством туризма и промыслов региона оказывает все необходимое содействие следственным органам», — сообщили в пресс-службе облправительства.
Как пишет «Ъ — Приволжье» со ссылкой на информацию из суда, предположительно директора агентства Наталью Мирониченко и ее заместителя Марию Мурванидзе могли отправить под домашний арест до 18 апреля. По версии следствия, их якобы подозревают в растрате средств организации в пользу третьих лиц.
Официальные детали обвинения пока неизвестны.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижнем Новгороде арестован директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев. По версии следствия, в 2025 году он фиктивно числился на работе и получал зарплату, хотя обязанности не выполнял — ущерб минсоцполитики составил 350 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.