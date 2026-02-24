Силовики нагрянули в «Агентство гостеприимства» Нижегородской области

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижнем Новгороде арестован директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев. По версии следствия, в 2025 году он фиктивно числился на работе и получал зарплату, хотя обязанности не выполнял — ущерб минсоцполитики составил 350 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.