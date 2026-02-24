Ричмонд
Под Ростовом гость во время застолья украл более полумиллиона рублей

В Ростовской области женщина лишилась крупной суммы, пригласив в гости друга.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области горожанка позвала в гости давнего знакомого. Она приготовила ужин, накрыла стол, но вместо положительных эмоций столкнулась с большими проблемами.

Как рассказала дончанка сотрудникам полиции, мужчина пригрозил ей расправой и похитил сбережения — почти 600 тысяч рублей.

Оперативники задержали 33-летнего подозреваемого в Ставропольском крае. К тому моменту он уже потратил около ста тысяч на билет до Тюмени и продукты. Остаток — примерно 500 тысяч — вернули хозяйке.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сказали в донском главке.

Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

