Под Ростовом гость во время застолья украл более полумиллиона рублей

В Новошахтинске Ростовской области горожанка позвала в гости давнего знакомого. Она приготовила ужин, накрыла стол, но вместо положительных эмоций столкнулась с большими проблемами.
Как рассказала дончанка сотрудникам полиции, мужчина пригрозил ей расправой и похитил сбережения — почти 600 тысяч рублей.
Оперативники задержали 33-летнего подозреваемого в Ставропольском крае. К тому моменту он уже потратил около ста тысяч на билет до Тюмени и продукты. Остаток — примерно 500 тысяч — вернули хозяйке.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сказали в донском главке.
Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, его могут лишить свободы на срок до 10 лет.
