Трагедия в Криково: В Молдове заключенный покончил жизнь самоубийством из-за огромных долгов после игры в карты

Случай был зарегистрирован в пятницу, 20 февраля, около 17:50, в Пенитенциаре № 4 в Крикове.

Источник: Комсомольская правда

Заключенный повесился в тюрьме в Крикова из-за долгов по карточным играм.

Заключённый скончался во время отбывания наказания. Случай был зарегистрирован в пятницу, 20 февраля, около 17:50, в Пенитенциаре № 4 в Крикове.

По данным источников, погибшему было 50 лет. Он был обнаружен в камере без признаков жизни.

Прибывший на место судебно-медицинский эксперт не выявил на теле следов насильственной смерти, в связи с чем правоохранительные органы рассматривают версию самоубийства.

Предсмертной записки он не оставил, однако источники в учреждении утверждают, что на этот шаг он мог пойти после того, как накопил долги в несколько сотен тысяч леев перед другими заключёнными в результате карточных игр.

