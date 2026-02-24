Трагедия в Криково: В Молдове заключенный покончил жизнь самоубийством из-за огромных долгов после игры в карты

Заключенный повесился в тюрьме в Крикова из-за долгов по карточным играм.
Заключённый скончался во время отбывания наказания. Случай был зарегистрирован в пятницу, 20 февраля, около 17:50, в Пенитенциаре № 4 в Крикове.
По данным источников, погибшему было 50 лет. Он был обнаружен в камере без признаков жизни.
Прибывший на место судебно-медицинский эксперт не выявил на теле следов насильственной смерти, в связи с чем правоохранительные органы рассматривают версию самоубийства.
Предсмертной записки он не оставил, однако источники в учреждении утверждают, что на этот шаг он мог пойти после того, как накопил долги в несколько сотен тысяч леев перед другими заключёнными в результате карточных игр.
