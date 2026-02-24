Ричмонд
ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса в Беларуси

В Беларуси ОМОН задержал иностранца, владеющего двумя бизнесами.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, белорусские правоохранители раскрыли схему незаконной миграции, которую осуществил 30-летний выходец из Центральной Азии, живущий в Гомеле. Иностранец, являясь владельцем фирмы по пассажирским перевозкам, расширил сферу деятельности якобы для пошива одежды, и организовал въезд и пребывание в республике нелегалов. Для привлечения швей на фиктивное производство фигурант оформлял поддельные документы для иностранных граждан, а затем предоставлял их в госучреждения.

Иностранец таким способом обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам, с каждого из которых взял по 300 долларов. Нелегалы прибыли в Беларусь и жили в арендованных квартирах. Они не работали и стремились попасть в Евросоюз.

— Организатор задержан при силовой поддержке бойцов ОМОНа, — прокомментировали в МВД.

В отношении организатора преступной схемы возбудили уголовное дело. А его «клиентов» привлекли к административной ответственности. Большинство из них уже самостоятельно покинули Беларусь или были депортированы, несколько находятся в ИВС.

Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к преступной деятельности задержанного.

Здесь ранее МВД Беларуси раскрыло схему незаконной миграции.

Еще мы писали, что в Беларуси мальчик, на лечении которого блогеры провернули аферу на 1,5 млн рублей, все-таки получил лекарство за $2,9 млн.

И рассказали, что белорус увидел на счете $40 тысяч после видео в TikTok — вот что было дальше.

А еще белоруска потеряла 25 тысяч рублей, ожидая мужчину в гости.

