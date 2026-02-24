ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса в Беларуси

Так, белорусские правоохранители раскрыли схему незаконной миграции, которую осуществил 30-летний выходец из Центральной Азии, живущий в Гомеле. Иностранец, являясь владельцем фирмы по пассажирским перевозкам, расширил сферу деятельности якобы для пошива одежды, и организовал въезд и пребывание в республике нелегалов. Для привлечения швей на фиктивное производство фигурант оформлял поддельные документы для иностранных граждан, а затем предоставлял их в госучреждения.