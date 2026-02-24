ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса в Беларуси

В Беларуси ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, белорусские правоохранители раскрыли схему незаконной миграции, которую осуществил 30-летний выходец из Центральной Азии, живущий в Гомеле. Иностранец, являясь владельцем фирмы по пассажирским перевозкам, расширил сферу деятельности якобы для пошива одежды, и организовал въезд и пребывание в республике нелегалов. Для привлечения швей на фиктивное производство фигурант оформлял поддельные документы для иностранных граждан, а затем предоставлял их в госучреждения.
Иностранец таким способом обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам, с каждого из которых взял по 300 долларов. Нелегалы прибыли в Беларусь и жили в арендованных квартирах. Они не работали и стремились попасть в Евросоюз.
— Организатор задержан при силовой поддержке бойцов ОМОНа, — прокомментировали в МВД.
В отношении организатора преступной схемы возбудили уголовное дело. А его «клиентов» привлекли к административной ответственности. Большинство из них уже самостоятельно покинули Беларусь или были депортированы, несколько находятся в ИВС.
Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к преступной деятельности задержанного.
