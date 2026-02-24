Экс-мэра Сочи Копайгородского будут судить в Москве

По версии следствия, Копайгородский в 2022—2024 годах украл два земельных участка в Сочи на 26 миллионов рублей. Он оформил их на жену и других людей. Также экс-чиновник получил 248 миллионов рублей взяток от бизнесменов за покровительство. Эти деньги Копайгородские потратили на недвижимость.