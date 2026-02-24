Экс-мэра Сочи Копайгородского будут судить в Москве

Уголовное дело против бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского рассмотрит суд в Москве. Такое решение Верховный суд России признал законным. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.
Следователи обвиняют Копайгородского, его жену и помощника Александра Пасунько. Все трое не признают свою вину.
По версии следствия, Копайгородский в 2022—2024 годах украл два земельных участка в Сочи на 26 миллионов рублей. Он оформил их на жену и других людей. Также экс-чиновник получил 248 миллионов рублей взяток от бизнесменов за покровительство. Эти деньги Копайгородские потратили на недвижимость.
Жена экс-чиновника, по данным следствия, угрожала свидетелю, чтобы тот дал ложные показания. Находясь под домашним арестом, она через помощника подкупила другого свидетеля, дав ему 500 тысяч рублей.
Бывшего мэра Сочи обвиняют в растрате, получении взятки и отмывании денег в особо крупном размере. Его жене и Пасунько также предъявлены обвинения.
Ранее в январе суд уже забрал в доход государства имущество Копайгородского и связанных с ним лиц на сумму около 1,6 миллиарда рублей.