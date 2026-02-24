Ричмонд
В Курске четыре человека погибли от отравления газом

В Курске четыре человека погибли, предварительно, в результате отравления газом в многоквартирном доме, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, в результате отравления угарным газом в МКД на улице Харьковской погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина», — написал он.

Еще одну женщину госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Несколько дней назад в Бабаево Вологодской области в результате пожара в гараже погибли пять человек — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 34 лет.

Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

