В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом

Как сообщили в прокуратуре Курской области, по поручению прокурора региона сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также действиям ответственных должностных лиц и организаций.