В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом

Четыре человека погибли в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске. По предварительным данным, трое мужчин и женщина скончались от отравления угарным газом. Еще одна пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курске произошла трагедия в многоквартирном доме на улице Харьковской. Жертвами отравления, предположительно угарным газом, стали четыре человека. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, погибли трое мужчин и одна женщина. Обнаруженную в квартире еще одну пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщили в прокуратуре Курской области, по поручению прокурора региона сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также действиям ответственных должностных лиц и организаций.