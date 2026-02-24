В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Курске произошла трагедия в многоквартирном доме на улице Харьковской. Жертвами отравления, предположительно угарным газом, стали четыре человека. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По предварительным данным, погибли трое мужчин и одна женщина. Обнаруженную в квартире еще одну пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщили в прокуратуре Курской области, по поручению прокурора региона сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также действиям ответственных должностных лиц и организаций.