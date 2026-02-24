В Башкирии женщина убила сына из-за квартиры

Суд вынес приговор 68-летней жительнице Уфы, признанной виновной в убийстве собственного сына.
Как рассказали в СУ СКР по РБ, трагедия произошла 13 августа 2025 года в квартире на улице Апрельской. Пьяные женщина и ее 47-летний сын поссорились из-за того, что мужчина настаивал на продаже квартиры и переезде в частный дом. В ходе конфликта мать нанесла ему не менее четырех ударов кухонным ножом в грудь и спину. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Суд назначил пенсионерке наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
