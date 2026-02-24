Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии женщина убила сына из-за квартиры

В Уфе 68-летняя женщина получила шесть лет колонии за убийство сына.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор 68-летней жительнице Уфы, признанной виновной в убийстве собственного сына.

Как рассказали в СУ СКР по РБ, трагедия произошла 13 августа 2025 года в квартире на улице Апрельской. Пьяные женщина и ее 47-летний сын поссорились из-за того, что мужчина настаивал на продаже квартиры и переезде в частный дом. В ходе конфликта мать нанесла ему не менее четырех ударов кухонным ножом в грудь и спину. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Суд назначил пенсионерке наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.