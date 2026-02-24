Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗО

— Их уже семьей было сложно назвать, скорее соседями. Она ему не готовила, никаких близких отношений между ними не было, дочь в другом городе, — поясняют знакомые с ситуацией источники информагентства. — Что стало мотивом преступления? Вряд ли это могла быть ревность — погибшая страдала хроническими заболеваниями, которые сильно ограничивали ее повседневную жизнь. Скорее, это мог быть бытовой конфликт. Но так это или нет, озвучат по итогам расследования дела следователи.