Ревнивый убийца: В Молдове мужчина, заподозрив жену в измене, несколько раз ударил соседа топором по голове — врачам не удалось его спасти

Убил на почве ревности: сельчанин зарубил соседа топором.
Трагический инцидент произошёл в субботу в селе Марандены Фалештского района.
Как сообщают источники pulsmedia.md, 31-летний мужчина пришёл выяснить отношения с 40-летним соседом, которого заподозрил в интрижке со своей супругой. Между сельчанами завязалась драка. Сосед несколько раз ударил гостя по голове топором.
Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу. К несчастью, врачам не удалось спасти ему жизнь.
Правоохранители начали расследование, нападавший был задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
