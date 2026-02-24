Ричмонд
Пешеход погиб под колесами фургона в Несвижском районе

Водитель грузовика двигался задним ходом и совершил наезд на местного жителя, пешеход от полученных травм скончался на месте.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в деревне Раковичи в Несвижском районе, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как уточняется в Telegram-канале региональной ГАИ, трагедия произошла во вторник около 14:40 на улице Центральная данного населенного пункта возле дома № 4.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai наехал на 38‑летнего мужчину при движении задним ходом. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

«По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

ГАИ призвало водителей быть особенно внимательными при маневрировании в населенных пунктах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам также напомнили о необходимости проявлять максимальную осторожность вблизи проезжей части и транспорта.