В Осиповичах при демонтаже кровли обрушилась плита: рабочий в тяжелом состоянии

По предварительным данным, сварщик очищал монтажные петли железобетонной плиты от бетонного налета с помощью отбойного молотка. В момент очередного удара конструкция обрушилась. Мужчина упал с высоты около трех метров на металлическое покрытие пола.
Коллеги сразу вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
На месте работала следственно-оперативная группа. Следователь осмотрел территорию, зафиксировал следовую картину, опросил очевидцев. Также изъята документация по охране труда и технике безопасности.
Осиповичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к травмированию рабочего.
Бэк: случаи травмирования работников при проведении строительных и демонтажных работ регулярно становятся предметом проверок Следственного комитета. В подобных ситуациях особое внимание уделяют соблюдению техники безопасности, организации работ на высоте и состоянию конструкций зданий.