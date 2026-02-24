В Уфе «Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» в овертайме

В Уфе завершился напряженный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». Хозяева вели по ходу игры с преимуществом в две шайбы, но упустили победу в основное время, и исход встречи решился в овертайме.
Во втором периоде Деннис Ян открыл счет, а уже через минуту Девин Броссо удвоил преимущество уфимцев. Однако гости быстро ответили: Тэйлор Бек сократил разрыв. Ближе к середине третьего периода Семен Кошелев сравнял счет — 2:2, и матч перешел в дополнительную пятиминутку. В овертайме удача улыбнулась хозяевам, они забросили решающую шайбу и выиграли со счетом 3:2.
После этой победы «Салават Юлаев» набрал 64 очка и укрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 58 очками осталась восьмой. В следующем матче уфимцы примут на своем льду «Трактор», а новосибирцы отправятся в гости к «Шанхайским Драконам».
