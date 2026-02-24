Мужчина избил директора российской школы из-за оценок дочери

В Барнауле отец семиклассницы избил директора школы № 38 из-за оценок дочери. Родители других учеников жалуются, что мужчина регулярно устраивает скандалы, требует отличных отметок, оскорбляет и унижает педагогов. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
По словам очевидцев, семья Котовых не раз провоцировала конфликты с учителями и другими родителями. Школа несколько раз вызывала Росгвардию, но агрессора задерживали и быстро отпускали, после чего он возвращался в учебное заведение.
19 февраля мужчина напал на директора прямо в школе. Тот сумел скрутить нападавшего и удерживал до приезда силовиков — всё происходило на глазах у детей. После инцидента в школе усилили пропускной режим.
Родители и педагоги писали жалобы в комитет по образованию, прокуратуру, УМВД и приемную главы СК Александра Бастрыкина, но получали лишь отписки. Прокуратура региона наконец начала проверку, процессуальное решение взял под контроль прокурор края Антон Герман.
