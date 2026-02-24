iNyheter: экс-генсек Совета Европы Ягланд попытался покончить с собой

Подозреваемый в связях с обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд попытался покончить с собой, пишет iNyheter.
Согласно данным портала, инцидент произошел неделю назад. Турбьерна Ягланда доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.
«По данным источника, состояние Ягланда серьезное. Источник не хочет разглашать, в какой больнице сейчас лечится высокопоставленный политик», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что Турбьерн Ягланд примерно в 2017 году просил Джеффри Эпштейна рассказать ему о лидере США Дональде Трампе.
