iNyheter: экс-генсек Совета Европы Ягланд попытался покончить с собой

Экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда доставили в больницу после попытки покончить с собой.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в связях с обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд попытался покончить с собой, пишет iNyheter.

Согласно данным портала, инцидент произошел неделю назад. Турбьерна Ягланда доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.

«По данным источника, состояние Ягланда серьезное. Источник не хочет разглашать, в какой больнице сейчас лечится высокопоставленный политик», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Турбьерн Ягланд примерно в 2017 году просил Джеффри Эпштейна рассказать ему о лидере США Дональде Трампе.

