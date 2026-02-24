Фото снежной горки, где погибли дети экс-солистки «Вороваек», появилось в Сети

СМИ сообщили о произошедшем 22 февраля. Тела детей Яны Павловой в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области нашли местные жители. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее артистка подтвердила информацию об организации сбора на похороны ее детей. Павлова также сообщила, что они пройдут в среду, 25 февраля.