Фото снежной горки, где погибли дети экс-солистки «Вороваек», появилось в Сети

В Сети во вторник, 24 февраля, появилась фотография, на которой запечатлена снежная горка, где упали и погибли дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой.
По данным журналистов, 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы разбились 22 февраля, их тела обнаружили в овраге вблизи склона горы Красное урочище.
— На горках крутые перепады — местные боятся с них скатываться, а место — памятник природы, которое не предназначено для отдыха и активностей, — передает Telegram-канал Mash.
СМИ сообщили о произошедшем 22 февраля. Тела детей Яны Павловой в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области нашли местные жители. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее артистка подтвердила информацию об организации сбора на похороны ее детей. Павлова также сообщила, что они пройдут в среду, 25 февраля.
15 февраля в селе Сылва в Шалинском районе Свердловской области два ребенка погибли в результате схода снега с горки, где они катались на ватрушках. После случившегося региональная прокуратура начала проверку.