Киркоров задолжал полмиллиона: кто еще из звезд не платит за «коммуналку»

Певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга на более чем 500 тысяч рублей за «коммуналку». Директор артиста предоставил справку об отсутствии задолженности, но скандал не утихает. На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.
Долги Киркорова.
Певец Филипп Киркоров владеет восемью элитными квартирами в центре Москвы. Их общая стоимость составляет более одного миллиарда рублей. А сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), накопившихся на этой недвижимости, превышает 500 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала Shot, на трех квартирах артиста в Филипповском переулке висит долг в 456 тысяч рублей. Еще за пять квартир Киркоров якобы задолжал коммунальщикам 65 тысяч рублей. Как долго копились эти долги, неизвестно.
Директор Киркорова Екатерина Успенская назвала информацию о задолженностях артиста клеветой. Еще она предоставила справку от управляющей компании, в которой говорится об оплате всех жилищно-коммунальных услуг.
— Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя, — подчеркнула она.
Сам Киркоров слухи о долгах никак не комментировал.
Проблемы с квартирами Волочковой.
В центре подобного скандала оказывалась и балерина Анастасия Волочкова. 17 апреля 2025 года суд взыскал с танцовщицы долг за «коммуналку», накопившийся на ее квартире в центре Москвы. Сумма взысканий не уточнялась.
На следующий день Shot сообщил, что долги накопились на еще одной, шестикомнатной квартире Волочковой в центре Санкт-Петербурга. Балерина якобы не заплатила коммунальщикам 127,6 тысячи рублей.
24 января 2026 года по соцсетям разлетелся слух, что Волочкова снова накопила долг на 121 тысячу рублей на московской квартире. Позднее танцовщица опровергла эту информацию и заявила, что, напротив, управляющая компания задолжала ей пять миллионов рублей и разорилась.
Суд коммунальщиков с Тимати.
В апреле 2025 года коммунальщики подали в суд на задолжавшего им рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Сумма долга не раскрывалась. Артист же заявил, что управляющая компания сама забыла выставить ему счет за ЖКУ, а когда он сам об этом напомнил, пошла в суд.
Несмотря на оправдания, в мае московский суд постановил взыскать с Тимати долги. В июле суд повторно взыскал денежные средства. А к 30 августа в отношении артиста открыли исполнительное производство. Теперь принудительным взысканием платежей по ЖКУ занимаются судебные приставы.
РИА Новости отмечает, что ранее к Тимати уже подавали подобные иски, но суд каждый раз их закрывал. Было ли это связано с погашением долгов за «коммуналку», неизвестно.
Лолита обвиняет коммунальщиков в мошенничестве.
В 2018 году коммунальщики предъявили счет на 260 тысяч рублей певице Лолите Милявской. Артистка принципиально отказалась платить, заявив, что погасила все долги, а управляющая компания пыталась на ней «нажиться». Певица уверяла, что с нее якобы требовали деньги за установку в лифте музыкальных колонок.
К 2019 году сумма долга резко выросла до 720 тысяч рублей. Коммунальщики взыскали деньги через суд, но артистка обжаловала это решение. Согласился ли суд с ее доводами, неизвестно.
Суд над Навкой и ее матерью.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в 2011 году судилась с управляющей компанией, которая требовала от нее 687 тысяч рублей за ЖКХ и 60 тысяч рублей пеней.
В ходе очередного заседания выяснилось, что спортсменка по непонятной причине не заключала договор с коммунальщиками. Еще оказалось, что в квартире жила мать фигуристки Раиса, она же там и была прописана. По просьбе спортсменки обязанности по уплате задолженности переложили на пенсионерку. А затем долги и вовсе списали. Причина такого решения осталась неизвестна.
Между тем коммунальщиков уличили в поборах и оказании некачественных услуг. Жильцам присылали разные суммы за одну и ту же услугу. Управляющую компанию отстранили от обслуживания дома по решению жильцов.
Ургант оставил долги в России.
Телеведущий Иван Ургант и его жена уехали из России, но оставили долг на почти 120 тысяч рублей на трех своих квартирах в Москве. Shot писал, что сам артист задолжал за свое жилье в центре Москвы 16,5 тысячи рублей. А вот его жена не заплатила за «коммуналку» в двух квартирах 101 тысячу рублей.
О взыскании задолженности не сообщалось, но и о погашении Ургантом долгов тоже не было информации.
