Киркоров задолжал полмиллиона: кто еще из звезд не платит за «коммуналку»

В ходе очередного заседания выяснилось, что спортсменка по непонятной причине не заключала договор с коммунальщиками. Еще оказалось, что в квартире жила мать фигуристки Раиса, она же там и была прописана. По просьбе спортсменки обязанности по уплате задолженности переложили на пенсионерку. А затем долги и вовсе списали. Причина такого решения осталась неизвестна.