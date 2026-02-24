Девятилетняя девочка пропала во время прогулки с собакой в Смоленске

В Смоленске около 08:00 девятилетняя Александра Фоменко пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Shot.
Соседи предположили, что девочку могли увезти неизвестные на машине. При этом никто не видел момент похищения ребенка.
— Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, — говорится в публикации.
По данным журналистов, Фоменкова учится в третьей классе со средней успеваемостью. Ее семью может ожидать проверка. В текущий момент девочку ищут сотрудники Следственного комитета России, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители, передает Telegram-канал.
