Девятилетняя девочка загадочно пропала в Смоленске во время прогулки с собакой

Соседи предполагают, что Сашу могли увезти на машине, но точных свидетельств никто не предоставил.
Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в тёмную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.
Возбуждено уголовное дело. Девочку ищут сотрудники СК, полиции, МЧС, волонтёры отряда «Сальвар» и местные жители.
Ранее в Ямальском районе спасатели эвакуировали семью, застрявшую в тундре в сильный мороз. Сигнал поступил сегодня ночью в ЕДДС: мужчина сообщил, что они с семьёй ехали на снегоходе, но топливо кончилось, и техника встала в 40−42 километрах от Яр-Сале.
