Девятилетняя девочка загадочно пропала в Смоленске во время прогулки с собакой

В Смоленске разыскивают 9-летнюю Александру Фоменкову, которая пропала утром 24 февраля. По данным SHOT, около 8 утра девочка вышла гулять с собакой во двор дома на улице Маршала Ерёменко. Когда мать через некоторое время выглянула в окно, она увидела только пса — ребёнка нигде не было.