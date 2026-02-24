Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в двух районах Брянской области

«Украинские террористы с помощью дронов-камикадзе атаковали трансформаторы и линии электропередач в Климовском и Погарском районах. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет», — написал глава региона.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Целенаправленный удар дроном-камикадзе был нанесён по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в посёлке Белая Березка. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.
