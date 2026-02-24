В Таиланде произошел пожар на складе боеприпасов

В таиландской провинции Сурин на востоке страны произошел пожар на складе боеприпасов пограничной полиции, сообщает пресс-служба Сухопутных сил королевства.
Отмечается, что на место происшествия направили оперативную группу с пожарной техникой для ликвидации последствий возгорания. Местным жителям рекомендовали не приближаться к горящему объекту.
По данным Thairath, на складе иногда происходят взрывы из-за детонации боеприпасов. Известно об одном пострадавшем. Специалисты приступили к расследованию для выяснения причин пожара.
Ранее сообщалось, что в Китае 40-летний житель деревни Янбаю устроил пожар на горе Вутай.