В Таиланде произошел пожар на складе боеприпасов

В Таиланде пострадал человек при пожаре на складе боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

В таиландской провинции Сурин на востоке страны произошел пожар на складе боеприпасов пограничной полиции, сообщает пресс-служба Сухопутных сил королевства.

Отмечается, что на место происшествия направили оперативную группу с пожарной техникой для ликвидации последствий возгорания. Местным жителям рекомендовали не приближаться к горящему объекту.

По данным Thairath, на складе иногда происходят взрывы из-за детонации боеприпасов. Известно об одном пострадавшем. Специалисты приступили к расследованию для выяснения причин пожара.

Ранее сообщалось, что в Китае 40-летний житель деревни Янбаю устроил пожар на горе Вутай.