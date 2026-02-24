У женщины, которая гуляла с мертвым ребенком по Дербенту, проблемы с психикой

У женщины, которая гуляла с мертвым младенцем по Дербенту, могут быть психические отклонения. Предварительно, эксперты выявили у нее заболевание. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на осведомленный источник.
По имеющимся данным, погибший ребенок родился в 2024 году. Сама женщина родом из Дагестана, но некоторое время проживала в Сирии, а затем вернулась в Россию. У нее, предположительно, есть еще пятеро детей, чье местонахождение пока неизвестно. Погибшая девочка была крайне истощена, следует из публикации.
Правоохранители уточнили, что женщину задержали, а материалы передали в следственное управление для выяснения обстоятельств инцидента.
Ранее в Узбекистане пятимесячный младенец умер после того, как отец засунул ему в рот носок, чтобы тот перестал плакать. Инцидент произошел в Хатырчинском районе.