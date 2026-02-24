У женщины, которая гуляла с мертвым ребенком по Дербенту, проблемы с психикой

По имеющимся данным, погибший ребенок родился в 2024 году. Сама женщина родом из Дагестана, но некоторое время проживала в Сирии, а затем вернулась в Россию. У нее, предположительно, есть еще пятеро детей, чье местонахождение пока неизвестно. Погибшая девочка была крайне истощена, следует из публикации.