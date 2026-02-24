Ричмонд
В Смоленске начались поиски девятилетней девочки, ушедшей на прогулку с собакой

Девятилетняя девочка исчезла в Смоленске в 8 утра 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Смоленске развернули поиски девятилетней девочки, которая рано утром отправилась на прогулку с собакой. Эта информация следует из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры Смоленской области.

«Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту безвестного исчезновения малолетней в Смоленске, которая около 8 утра 24 февраля ушла из квартиры по улице Маршала Еременко выгуливать собаку и до настоящего времени не вернулась», — указано в заявлении.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре добавили, что намерены оценить работу местной полиции, а также проверить, как родители девочки исполняли свои обязанности по ее воспитанию.

Ранее KP.RU писал, что в башкирском городе Стерлитамаке недавно закончились поиски 17-летнго юноши. Парень бесследно исчез 19 февраля. Уже под конец того же дня, что начались поиски, нашли его тело. По предварительной версии, подросток сам свел счеты с жизнью.