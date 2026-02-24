В Смоленске начались поиски девятилетней девочки, ушедшей на прогулку с собакой

Ранее KP.RU писал, что в башкирском городе Стерлитамаке недавно закончились поиски 17-летнго юноши. Парень бесследно исчез 19 февраля. Уже под конец того же дня, что начались поиски, нашли его тело. По предварительной версии, подросток сам свел счеты с жизнью.