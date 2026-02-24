Ричмонд
ВСУ атаковали дроном школу в Суземском районе Брянской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника-камикадзе по селу Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы», — написал глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Информация о других возможных разрушениях уточняется.

А ранее Life.ru писал, что в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус. Инцидент произошёл в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района — удар пришёлся по движущемуся маршрутному транспорту. К счастью, обошлось без жертв, повреждён только сам автобус.

