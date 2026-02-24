Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом

«Двадцать четвертого февраля экипаж воздушного судна авиакомпании “Ямал” при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой — Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.