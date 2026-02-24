Ричмонд
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом

ТЮМЕНЬ, 24 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Нового Уренгоя в московский аэропорт «Домодедово», во вторник вечером приземлился на запасной аэродром в Тюмени, причиной стала нестандартная работа элементов механизации крыла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четвертого февраля экипаж воздушного судна авиакомпании “Ямал” при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой — Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Самолет приземлился в 18.20 мск, Тюменская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. В Новом Уренгое прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.