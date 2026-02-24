В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова

В апреле прошлого года Савеловский районный суд Москвы оштрафовал корееведа за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП). Ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. руб. В комментарии для РБК Ланьков заявил, что об административном деле узнал от журналистов. «Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал», — сказал он.