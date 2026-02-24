Вспышка собачьей чумы зафиксирована в подмосковном приюте и столичных ветклиниках

Хозяйка Бони потратила на лечение питомца более 200 тысяч рублей, но он умер. Сейчас женщина готовит жалобу на приют, где была вспышка болезни. В «Доме больших собак» от чумы умерло ещё два пса. Сейчас все клетки обрабатывают, чтобы избежать распространения инфекции. Случаи заболеваний чумкой также фиксируются в ряде ветклиник — «Командоре», «Белом клыке» и «Спарте», поделились заводчики собак.