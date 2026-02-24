ПВО за шесть часов сбила 9 украинских дронов над Крымом и Курской областью

Согласно сводке, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.
Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. В поселке Белая Березка беспилотник-камикадзе нацеленно ударил по рейсовому автобусу с людьми, который находился в движении. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше