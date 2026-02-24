Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в Тюмени

Самолет, следовавший из Нового Уренгоя в Москву, экстренно сел в Тюмени, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Как уточняется, решение об экстренном приземлении было принято экипажем из-за нестандартной работы элементов механизации крыла.
Из сообщения следует, что самолет осуществил посадку в штатном режиме. Тюменская и Новоуренгойская транспортные прокуратуры проводят необходимые мероприятия.
