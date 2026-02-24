Ушла гулять с собакой и пропала: в Смоленске ищут 9-летнюю девочку

Домой вернулась только собака.
В Смоленске разыскивают ученицу третьего класса, которая утром 24 февраля вышла из дома на улице Маршала Еременко выгулять собаку и не вернулась. Домой пришёл лишь её питомец.
По предварительным данным, мать обнаружила собаку во дворе. Соседи считают, что, возможно, ребёнка увезли на автомобиле в неизвестном направлении.
Поиском занимаются правоохранители и волонтеры.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Расследование находится под личным контролем главы регионального управления СКР А. Ю. Уханова.
В поисках задействованы сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Следователи проверяют все возможные версии, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Прокуратура проводит проверку и оценивает работу органов профилактики безнадзорности и исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка. Ход расследования взят на особый контроль.
Версии случившегося.
Местные жители сообщают, что ребенка могли увезти на автомобиле в неизвестном направлении. В социальных сетях пишут, что накануне исчезновения во дворе дома был замечен подозрительный мужчина, который может быть причастен к случившемуся.
Также ранее граждане жаловались, что в районе улицы Маршала Еременко, где пропала девочка, находился открытый люк. По версии местных жителей, школьница могла упасть туда.
Рост ребенка около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Она была одета в тёмную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят немедленно сообщить об этом в СК по телефону 8−915−655−98−77 или в полицию по номеру 102.