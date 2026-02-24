Ричмонд
В Тюмени экстренно сел самолёт рейса Новый Уренгой — Москва из-за проблем с крылом

Самолёт авиакомпании «Ямал» сел в Тюмени по пути из Нового Уренгоя в московский аэропорт «Домодедово». Экипаж обнаружил нестандартную работу элементов механизации крыла после взлёта. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: Life.ru

Экипаж рейса YC-89 доложил о проблемах с крылом сразу после взлёта. Для обеспечения безопасности пилоты направили воздушное судно в аэропорт Рощино под Тюменью. Посадка прошла штатно.

Самолёт приземлился в 18:20 по московскому времени. В Новом Уренгое прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полётов.

Ранее самолёт авиакомпании «Руслайн» прервал полёт по маршруту Нарьян-Мар — Уфа. Экипаж вернулся в аэропорт вылета из-за внезапно обнаруженной технической неисправности на борту.

