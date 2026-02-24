В Тюмени экстренно сел самолёт рейса Новый Уренгой — Москва из-за проблем с крылом

Самолёт авиакомпании «Ямал» сел в Тюмени по пути из Нового Уренгоя в московский аэропорт «Домодедово». Экипаж обнаружил нестандартную работу элементов механизации крыла после взлёта. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.