В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны!» — предупредили в ведомстве.
Сегодня днём в Волгоградской области взрывотехники УФСБ обезвредили семь неразорвавшихся после массовой февральской атаки беспилотников. Общая масса зарядов — около 200 кг, каждый поражал радиус более 500 метров. Дроны целились в промышленные и гражданские объекты. Угроза ликвидирована.
