Мужчина трижды ударил ножом посетителя ТЦ в Петербурге

Вечером 24 февраля в Санкт-Петербурге произошло дерзкое нападение в одном из крупнейших торговых комплексов города. Как сообщает петербургский телеканал «78», инцидент случился около 21:00 в торговом центре «Лето», расположенном на Пулковском шоссе. Неизвестный мужчина атаковал случайного прохожего со спины, нанеся ему три ножевых ранения, после чего скрылся с места преступления. На данный момент правоохранительные органы ведут активный розыск агрессора, детали случившегося и мотивы нападавшего выясняются.