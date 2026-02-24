Мужчина трижды ударил ножом посетителя ТЦ в Петербурге

Вечером 24 февраля в Санкт-Петербурге произошло дерзкое нападение в одном из крупнейших торговых комплексов города. Как сообщает петербургский телеканал «78», инцидент случился около 21:00 в торговом центре «Лето», расположенном на Пулковском шоссе. Неизвестный мужчина атаковал случайного прохожего со спины, нанеся ему три ножевых ранения, после чего скрылся с места преступления. На данный момент правоохранительные органы ведут активный розыск агрессора, детали случившегося и мотивы нападавшего выясняются.
По данным городского канала, на месте происшествия находятся оперативные службы. Свидетели описывают нападение как внезапное и ничем не спровоцированное.
«Неизвестный напал на прохожего со спины — и три раза ударил его ножом», — говорится в сообщении.
В распоряжении ресурса оказались кадры, на которых видна машина скорой помощи у входа в комплексь. О состоянии пострадавшего данных пока нет.
«Агрессор скрылся с места. Подробности выясняются», — отметили петербургские журналисты.
